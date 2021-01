Mercato, il Milan punta la rivelazione del campionato: c'è l'offerta

Mattia Zaccagni continua a impressionare osservatori e addetti ai lavori per la sorprendente crescita avuta nell’ultimo anno. Il classe 1995 è diventato l’oggetto del desiderio di tante big italiane, che stanno sgomitando per arrivare al gioiello del Verona.

Il centrocampista romagnolo è da tempo nel mirino di Napoli e Inter, ma secondo il Corriere dello Sport negli ultimi giorni sono salite le quotazioni del Milan, che lo considera il rinforzo ideale per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il club rossonero sarebbe pronto a presentare un’offerta da 12 milioni di euro, e per convincere l’Hellas è disponibile a lasciarlo in prestito a Verona fino a giugno, prima di integrarlo in rosa dalla prossima stagione.

Si aspetta nelle prossime ore una contro offerta da parte del Napoli, che secondo le indiscrezioni era già in trattative per il giocatore. Zaccagni è stato accostato anche alla Roma, che avrebbe offerto in cambio agli scaligeri Juan Jesus.

Zaccagni è stato tra i protagonisti della quindicesima giornata andata in scena domenica, decidendo la partita contro lo Spezia con una splendida rovesciata. “Zaccagni sta bene, se fa queste cose vuol dire che sta bene. Ha fatto un grandissimo gol. Deve continuare a lavorare così e raccogliere i frutti del suo lavoro. Sono contento per lui. Quest’anno ha cambiato mentalità”, le parole di un orgoglioso Juric.

OMNISPORT | 04-01-2021 10:31