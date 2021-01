Serie A: Roma e Napoli ok, la Lazio frena. Cinquina dell'Atalanta

La Roma resta terza da sola in classifica dopo la quindicesima giornata di Serie A: i giallorossi piegano per 1-0 la Sampdoria dell’ex Ranieri grazie a una rete nella ripresa di Dzeko (assist di Karsdorp), e salgono a quota 30 punti. Dietro ai capitolini c’è il Napoli, che espugna Cagliari per 3-1 grazie alla doppietta di Zielinski e al gol di Lozano, per i rossoblu (espulso Lykogiannis) non basta Joao Pedro.

Riprende quota l’Atalanta, che travolge per 5-1 il Sassuolo e sale al sesto posto, ad una lunghezza dei neroverdi: la gara a senso unico è indirizzata dalla doppietta di Zapata e dai gol di Pessina, Gosens e Muriel.

Continua a zoppicare la Lazio, bloccata a Marassi dal Genoa sull’1-1 (Destro risponde a Immobile), mentre dopo tre partite senza vittorie torna al successo il Verona sul campo dello Spezia, decisiva la rete di Zaccagni al 75′.

Il Parma aggrava la sua crisi perdendo in casa per 3-0 contro il Torino nella sfida salvezza, i granata si portano ora ad un solo punto dai gialloblu. Liverani a rischio. Nulla di fatto, 0-0, tra Fiorentina e Bologna: i viola ci provano ma non sfondano la difesa di Mihajlovic.

I risultati delle partite del pomeriggio della quindicesima giornata di Serie A:

Atalanta-Sassuolo 5-1

11′ Zapata (A), 45′ Pessina (A), 49′ Zapata (A), 57′ Gosens (A), 68′ Muriel (A), 75′ Chiriches (S)

Cagliari-Napoli 1-4

25′ Zielinski (N), 60′ Joao Pedro (C), 62′ Zielinski (N), 74′ Lozano (N), 86′ rig. Insigne (N)

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1

15′ rig. Immobile (L), 58′ Destro (G)

Parma-Torino 0-3

8′ Singo (T), 88′ Izzo (T), 95′ Gojak (T)

Roma-Sampdoria 1-0

73′ Dzeko (R)

Spezia-Verona 0-1

75′ Zaccagni (V)

OMNISPORT | 03-01-2021 16:58