Mercato Inter, accelerata per l'esterno: il piano di Marotta

Sempre attiva sul fronte mercato, l’Inter è alla ricerca di un esterno, con una preferenza per la corsia di sinistra (a destra si punta al rilancio di Hakimi nonostante le prestazioni deludenti di questa prima parte di stagione), ma il recente rinnovo con l’Ajax di Nicolas Tagliafico, uno degli obiettivi nerazzurri, costringe la dirigenza dei meneghini ad accelerare i tempi per evitare di restare a mani vuote.

Secondo qualto riporta ‘calciomercato.com’, nell’agenda dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio ci sono, in testa, due chiacchieratissimi nomi degli ultimi mesi, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi in forza al Chelsea.

I tentennamenti in sede di trattativa dei Blues, però, hanno convinto lo stesso Marotta a studiare un piano alternativo. Un nome interessante, in questo senso, è quello del classe 2002 Aaron Hickey: lo scozzese, che gioca nel Bologna, è avversario di giornata nella partita di sabato e non c’è dubbio che la dirigenza nerazzurra sia intenzionata a prendere diversi appunti sulla sua prestazione, qualora Mihajlovic dovesse schierarlo.

Attenzione anche ai possibili svincolati, con i quali è possibile preaccordarsi già a partire da gennaio secondo le normative che regolano il calciomercato: il nome più gettonato è quello di David Alaba, austriaco del Bayern Monaco, che dalla sua ha una grande esperienza internazionale nonostante i soli 28 anni e non ha trovato, almeno per ora, l’intesa per il rinnovo con i bavaresi.

Più ‘in basso’, ma comunque segnati sul taccuino dei dirigenti dell’Inter, i nomi di altri tre giocatori 18enni in rampa di lancio: si tratta del portoghese Nuno Mendes dello Sporting, di Matteo Ruggeri dell’Atalanta e di Riccardo Calafiori, gioiellino della Roma esploso definitivamente con la maglia giallorossa in Europa League.

OMNISPORT | 05-12-2020 11:22