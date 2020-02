Mercato Inter, c'è un nuovo nome per l'attacco: pronti 25 milioni

L'Inter è pronta a investire 25 milioni di euro per una delle rivelazioni della stagione europea, l'attaccante canadese del Gent Jonathan David. Secondo quanto riportato da 'Transfermarkt', le 22 reti segnate dal 20enne tra campionato e coppe (Europa League compresa) hanno convinto la dirigenza nerazzurra a seguire con attenzione il calciatore, soprattutto in vista di un possibile addio di Lautaro Martinez ai colori nerazzurri nella prossima sessione estiva di calciomercato.

La valutazione di 25 milioni fatta dal club belga, impegnato contro la Roma nei sedicesimi di Europa League, non è un ostacolo insormontabile e l'Inter potrebbe cercare di anticipare i tempi prima che altri club di alto profilo si presentino alla porta del Gent.

Interpellato sul futuro di David, l'agente del giocatore Nick Mavromas ha confermato a 'Het Laaste Nieuws': "Il campionato belga è fantastico per i giovani calciatori, ma il momento dell'addio è vicino e sarà in estate".

I nerazzurri, però, non hanno un solo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, al di là delle decisioni che prenderà Lautaro: è ancora caldo, infatti, il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, per il quale l'Arsenal chiede 40 milioni di euro, e non si esclude un interessamento per un altro protagonista della Premier League, Anthony Martial del Manchester United, il cui valore è però ben superiore.

Resta in piedi, inoltre, l'ipotesi Dries Mertens: il belga, che non rinnoverà il suo contratto con il Napoli, sarà libero di accasarsi dove preferisce dal 1° luglio. La Juventus ha tastato il terreno a gennaio ma Fabio Paratici non ha intenzione di intasare il reparto offensivo e ingaggerebbe il pupillo di Maurizio Sarri solo a fronte di una cessione.

Molto più lontano, infine, un riavvicinamento di Giroud: il francese non ha preso bene il mancato trasferimento di gennaio e difficilmente vestirà la maglia nerazzurra. Avendo diversi estimatori in Francia, Giroud potrebbe tornare in Ligue 1 al termine della sua avventura con il Chelsea.

