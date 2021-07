Mercato Inter, cessione a sorpresa: big a rischio addio

La cessione eccellente di Achraf Hakimi non sarà l’ultima in casa Inter: i nerazzurri stanno valutando la vendita di un altro big per far quadrare i conti. Mentre si intensificano le voci su diverse società interessate ai gioielli Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, a lasciare Milano nelle prossime settimane potrebbe essere a sorpresa un difensore, Stefan De Vrij.

Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, l’agente del giocatore, Mino Raiola, avrebbe offerto il centrale olandese a diversi club europei, soprattutto in Premier League. Un trasferimento dell’oranje garantirebbe una plusvalenza importante, essendo il giocatore arrivato a parametro zero.

In caso di addio, la società nerazzurra avrebbe così più forza economica e potrebbe rifiutare le tante offerte in arrivo per gli altri big della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Per il sostituto, l’Inter guarderebbe soprattutto in casa: Bastoni giocherebbe al centro della retroguardia a tre, mentre per il futuro potrebbe essere richiamato dal prestito al Genoa, il giovane promettente Zinho Vanheusden.

De Vrij alcuni giorni fa si erà espresso così sulla prossima stagione in nerazzurro: “Abbiamo tanta fiducia, la nostra è una squadra vincente che ha conquistato lo Scudetto e dovremo esserne consapevoli per confermarci. Con Skriniar e Bastoni ci parliamo per capire come migliorarci. Abbiamo ancora grandi margini di crescita e vogliamo fare addirittura meglio. Anche io posso migliorare tanto: posso farmi sentire ancora di più ed essere più presente per aiutare i miei compagni”.

