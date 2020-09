Mercato Inter: Conte vince, la società deve vendere

L’Inter ha iniziato la stagione con una vittoria (se pur in rimonta) contro la Fiorentina e ora è attesa dalla sfida con il Benevento. Obiettivo? Continuare a vincere per consolidare la propria ambizione, ovvero lottare per lo Scudetto.

Antonio Conte sta cercando le soluzioni migliori per fare volare la sua Inter. Nel frattempo, i vertici del club stanno lavorando per piazzare più esuberi possibili e incassare milioni da reinvestire sul mercato. Tanti i giocatori con le valigie pronte.

Si continua a parlare del futuro di Matias Vecino. L’uruguaiano starebbe trattando con il Napoli ma ci sarebbero ancora distanze importanti, soprattutto a livello di ingaggio e sulla formula. Le parti si dovrebbero incontrare nuovamente a breve giro.

Pare, invece, ad un passo la fumata bianca per il passaggio di Andrea Ranocchia al Genoa. Il trasferimento dovrebbe diventare ufficiale dopo la nascita del figlio del difensore centrale nerazzurro. Per Andrea Ranocchia pronto un biennale con opzione per il terzo anno.

Ancora da capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar. Il Tottenham è alla disperata ricerca di un difensore e lo slovacco sarebbe uno dei papabili ma, al momento, la trattativa sarebbe in stand-by. L’Inter attende novità e una proposta congrua.

C’è chi ipotizza ancora un possibile addio di Marcelo Brozovic (impiegato contro la Fiorentina). E, dalla Spagna, arrivano dichiarazioni che non fanno stare tranquilli i tifosi dell’Inter. Ronald Koeman, tecnico del Barça, è stato chiaro: “Non mi dispiacerebbe avere un ‘9’ in più”. Riferimento a Lautaro?

Insomma, Antonio Conte deve pensare solo al campo e a vincere ma la società, parallelamente, sta lavorando per sfoltire ulteriormente la rosa e, magari, regalare un ultimo colpo al popolo nerazzurro (il sogno resta N’Golo Kanté).

OMNISPORT | 28-09-2020 08:15