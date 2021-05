Mercato Inter: due big a rischio cessione, offerte in arrivo

L’Inter ragiona su quali cessioni effettuare per innescare il mercato estivo. Nonostante il finanziamento in arrivo da 270 milioni di euro, che permetterà alla società di rimettere in ordine i conti, e pagare stipendi e rate arretrate, sarà obbligatoria la cessione di almeno un grande nome per poter aumentare il budget della campagna acquisti.

Antonio Conte ha fissato i paletti su diversi giocatori considerati incedibili, come Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per altri invece la situazione è molto più in bilico.

A cominciare da uno degli ultimi arrivati, l’esterno Achraf Hakimi. Il Corriere dello Sport ha rivelato un retroscena sul terzino marocchino, che prima dell’arrivo in Italia era a un passo dal Bayern Monaco, tanto che il club bavarese aveva offerto uno stipendio più alto al giocatore. Hakimi, che aveva già dato la parola all’Inter, rifiutò, ma ora i campioni di Germania si sarebbero rifatti sotto: lo stesso neo tecnico Nagelsmann avrebbe chiesto il suo arrivo per la prossima stagione.

Il Biscione valuterà come muoversi appena arriverà l’offerta: il valore del giocatore, acquistato per 45 milioni di euro, è certamente cresciuto dopo la conquista dello scudetto, e potrebbe arrivare una buona plusvalenza.

L’altro giocatore a rischio cessione è Christian Eriksen. Il danese ha conquistato il suo posto da titolare dopo il primo anno da incubo in nerazzurro, ma è in bilico a causa del suo pesantissimo ingaggio. Per gli Zhang sarà importante abbassare il monte stipendi e ottenere più plusvalenze possibili, e in caso di un’offerta importante per il danese la Beneamata non si farebbe scappare l’occasione.

