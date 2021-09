Mercato Inter: è a un passo il rinnovo di Lautaro Martinez

L’Inter e il suo amministratore delegato Beppe Marotta pensano già alle prossime campagne acquisti di gennaio e giugno, nelle quali, se possibile, oltre ai colpi in entrata ci sarà da svecchiare e sfoltire la rosa, con le cessioni di calciatori anziani, come il portiere e capitano Samir Handanovic, e di elementi che palesemente non sembrano più far parte del progetto futuro dei nerazzurri, come per esempio Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov e Ivan Perisic.

Altra questione molto importante sono i rinnovi dei calciatori che, invece, sono considerati essenziali per il progetto da Marotta e dal tecnico Simone Inzaghi. Un paio di giorni fa abbiamo parlato di tre elementi considerati incedibili dalla dirigenza come Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Nicolò Barella e del rinnovo, che pare imminente, di quest’ultimo. Ora sembra essere quasi fatta anche per Lautaro, che dopo la partenza di Romelu Lukaku è diventato ancora più importante per il reparto offensivo dell’Inter, e se dovesse andarsene si tratterebbe di un’altra grandissima perdita.

Che il rinnovo del “Toro” sia vicino lo ha scritto su Twitter Fabrizio Romano, uno dei tanti esperti di calciomercato di Sky Sport: “Lautaro Martinez prolungherà presto il suo contratto con l’Inter fino a giugno 2026. L’accordo è alle fasi finali e sta per essere firmato con un aumento dello stipendio dopo aver rifiutato le proposte di Tottenham e Atletico Madrid“. Una notizia che non può che rendere davvero felici i tifosi dei campioni d’Italia e il 24enne attaccante argentino nativo di Bahia Blanca, dopo le dichiarazioni d’amore e le volontà di restare in nerazzurro rilasciate di recente, sembra davvero pronto per diventare uno dei leader della squadra.

OMNISPORT | 17-09-2021 14:15