Mercato Inter: si lavora per il rinnovo di uno dei tre incedibili

Sono tre, attualmente, come la stessa dirigenza nerazzurra ha fatto intendere, gli incedibili dell’Inter. E non potrebbe essere altrimenti, perché si tratta di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, cardini dei rispettivi reparti: difesa, centrocampo e attacco. Ma soprattutto, data la loro giovanissima età, 22 anni il primo, 24 gli altri due, sono gli uomini sui quali puntare anche in chiave futura.

Resta esclusa, per il momento, la questione del portiere, poiché per il sostituto designato di Samir Handanovic, e cioè il 25enne camerunese dell’Ajax André Onana, potrebbe tornare nella squadra nella quale è cresciuto, e cioè il Barcellona, che si è inserita pericolosamente nella corsa per accaparrarselo.

Ma torniamo ai tre incedibili, in particolare a uno. La trattativa per il rinnovo del contratto di Barella è a buon punto, tanto che il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e l’agente del calciatore, Alessandro Beltrami, secondo interlive.it, avrebbero già programmato un incontro in tal senso, molto probabilmente già entro la fine di questa settimana.

Vale la pena ricordare che il centrocampista campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini percepisce attualmente due milioni e mezzo di euro, che potrebbero aumentare a quattro-quattro milioni e mezzo netti più bonus se non addirittura di più. Tutto dipenderà dall’entità della richiesta del calciatore e del suo procuratore.

Ma anche se si dovesse arrivare a un compromesso su cifre simili o più alte, le probabilità che si trovi un accordo in tempi non rapidissimi, nel senso che potrebbe essere necessario un incontro per trovare una soluzione che accontenti tutti, ma comunque piuttosto rapidi, sono buone. E l’interesse dell’amministratore delegato Beppe Marotta e di Ausilio ovviamente è quello di non privarsi di un calciatore che fa parte a pieno diritto del progetto di una futura Grande Inter, insieme appunto a Bastoni e Lautaro.

OMNISPORT | 15-09-2021 15:58