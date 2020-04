Mercato Inter: Federico Chiesa mette i nerazzurri ad un bivio

Stando a quanto riferisce Sportmediaset, l'Inter sarebbe tornata con decisione su Federico Chiesa: il giocatore della Fiorentina è da tempo nel mirino nerazzurro ma negli ultimi giorni la pista sembrava essersi raffreddata.

Per battere la concorrenza della Juventus Beppe Marotta ha intenzione di offrire a Commisso quattro contropartite tecniche più un conguaglio economico: Nainggolan, Dalbert, Gagliardini e Pinamonti.

Chiesa, però, non potrebbe giocare in posizione laterale nel 3-5-2 di Conte dato che, per caratteristiche, fatica in fase di copertura, come dimostra la scelta condivisa di Iachini ora e Montella prima: schierarlo come punta. Così facendo l'Inter si troverebbe ad un bivio: Il giovane viola o Lautaro Martinez.

La nuova offensiva per Chiesa sembra essere dunque un altro segnale che suggerisce il trasferimento del Toro. Sul futuro dell'argentino è intervenuto anche Javier Zanetti: "Quando lo abbiamo preso sapevamo che era uno dei più promettenti. Grazie a Conte è cresciuto tantissimo".

"Ha ancora 22 anni, può dare tanto ma in questo momento bisogna pensare a come uscire da questa situazione, poi si vedrà. Io lo vedo contento insieme ai compagni. Con Lukaku si trova molto bene soprattutto grazie all'allenatore" ha detto in una diretta Instagram con Bobo Vieri.

La Juventus ha da tempo un accordo di massima con il padre di Chiesa, Enrico, ma Rocco Commisso preferirebbe cederlo all'Inter: "Le condizioni perché vada via sono due: che me lo vengano a chiedere e che arrivi un'offerta in linea con la valutazione", è tornato a ripetere negli ultimi giorni l'imprenditore italostatunitense, che di recente ha anche dichiarato: "A Chiesa ho promesso che se arriva l'offerta giusta e lui vuole andare via ci metteremo d'accordo. Penso comunque che la situazione a Firenze sia cambiata agli occhi di Federico e non solo e mi auguro che possano giocare tutti assieme per fare un campionato migliore".

SPORTAL.IT | 26-04-2020 09:29