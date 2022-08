03-08-2022 20:48

Oggi si è svolto nella sede dell’Inter un incontro per decidere il futuro di Alexis Sanchez. Erano presenti il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, il procuratore dell’attaccante cileno Fernando Felicevich e l’agente Rocco Dozzini.

Inter: fumata nera per la buonuscita di Sanchez, il Sassuolo non molla Pinamonti

All’ordine del giorno c’era trovare un accordo per la risoluzione del contratto, col Marsiglia che vuole il Nino Maravilla. L’incontro è durato circa due ore, ma non è stato risolutivo: c’è ottimismo, ma mancano ancora da definire tutti i dettagli. Insomma, la verità è che la partenza di Sanchez è ancora un rebus e continua a bloccare il mercato in entrata interista.

Intanto, sempre a proposito di cessioni in attacco, il Sassuolo non vuole mollare Andrea Pinamonti malgrado l’Atalanta sia in vantaggio: i neroverdi devono compensare l’eventuale partenza di Giacomo Raspadori, che è nel mirino di Juventus e Napoli, ma la Dea, che offre 15 milioni di euro contro la richiesta di 20 dell’Inter con cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto, vuole concludere entro questa settimana.

La Fiorentina fissa la deadline per Milenkovic

Per ora quindi non ci sono altre uscite, pertanto, stando la situazione attuale, è tutto bloccato per l’ultimo tassello del mercato nerazzurro, Nikola Milenkovic: l’Inter è pronta a offrire 12 milioni, la Fiorentina non intende scendere sotto i 15. La Viola vuole chiudere la trattativa entro venerdì e se la situazione non si sbloccherà comunicherà al difensore serbo che non lo farà più partire, almeno non verso l’Inter: tra le pretendenti ci sono anche la Juventus e il Tottenham.

Inter, rifiutati 30 milioni dal Chelsea per Dumfries

Infine, tornando alle cessioni, se non dovesse arrivare Denzel Dumfries come sembrerebbe, dato che l’Inter ha detto no a un’offerta dei Blues di 30 milioni di euro più bonus, il Chelsea, per sostituire Cesar Azpilicueta che è diretto al Barcellona, come alternativa all’esterno nerazzurro avrebbe Kyle Walker-Peters del Southampton, valutato 30-35 milioni di euro.

