27-12-2022 22:41

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

A pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione invernale del calciomercato, spunta una pista per l’Inter che coinvolgerebbe un potenziale obiettivo – vero o presunto che sia, ça va sans dire – e che qualche media in cerca di paragoni strombazzati ha già definito il “nuovo Neymar”.

Chi è Nusa, “il nuovo Neymar” (e perché tutti lo vogliono)

Chi sarebbe costui? Parliamo di tal Antonio Nusa, prospetto 17enne in forze attualmente al Club Bruges. Il ragazzo norvegese di madre e nigeriano di padre gioca nella Jupiler Pro League, l’equivalente belga della nostra Serie A, ed ha stupito il mondo con un exploit datato 13 settembre 2022, quando in casa del Porto all’89’ ha firmato di destro il suo primo gol in Champions League (secondo giovane nella storia del torneo continentale ad andare in rete dopo Ansu Fati). Culmine però di una prestazione che ha messo in mostra doti di fisicità, velocità, precisione negli assist ed abilità nell’uno contro uno notevoli per il classe 2005 nativo di Langhus.

Non è stato un fuoco di paglia, visto che Nusa ha proseguito a dar prova del proprio talento. Siamo di fronte ad un potenziale fuoriclasse? Ai posteri l’ardua sentenza per il centrocampista che come abbiamo detto è stato accostato a Neymar (a causa delle doti tecniche soprattutto nel dribbling, del piede destro privilegiato per il tiro ed il ruolo di esterno sinistro in cui il ragazzo si trova più a suo agio), ma intanto se è possibile assicurarsi un giovane di così belle speranze meglio farci un pensierino.

Il costo (proibitivo) di Nusa

Il problema è il costo del cartellino di Nusa. Stando al valore di mercato attuale ed in continua crescita (dati Transfermarkt), siamo sui 4,5 milioni di euro, ma ci sono anche altre stime, fantascientifiche o meno, che parlano addirittura di 40 milioni. L’Inter, secondo Calciomercato.com, tiene comunque il ragazzo nella lista degli attenzionati già dall’estate del 2021, mentre il giocatore ha firmato il rinnovo con la sua attuale squadra sino al 2025. Da qui a quella data, se Nousa (professionista da soli due anni) procederà con questo rendimento, il valore potrebbe veramente lievitare ad alti livelli, così come la clausola di rescissione del contratto.