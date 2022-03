Mercato Inter: individuato il vice-Onana a parametro zero

17-03-2022 21:15

Come sempre il calciomercato non si ferma: tutte le squadre di Serie A, in particolare le grandi, stanno già studiando su come muoversi nella prossima sessione estiva. L’Inter è particolarmente attiva, anche perché deve rinforzare la rosa per essere ancora più competitiva nella prossima stagione, specialmente in Europa.

Inter: Ospina il possibile vice-Onana

I campioni d’Italia hanno già trovato in André Onana, già acquistato dall’Ajax, il sostituto di Samir Handanovic, ma avrebbero messo nel mirino un portiere che sarebbe adattissimo per fare il vice del camerunese. Si tratta di David Ospina, 33enne colombiano estremo difensore del Napoli che ha mostrato in più occasioni le sue qualità, tanto da essere uno dei migliori d’Europa come percentuale di partite senza subire gol.

Inter: se Ospina non rinnova col Napoli può arrivare a parametro zero

Beppe Marotta e Piero Ausilio, secondo interlive.it, starebbero tenendo d’occhio attentamente la situazione del rinnovo del contratto del sudamericano con i partenopei. Se le trattative con la dirigenza del presidente Aurelio De Laurentiis non dovessero andare a buon fine, il sudamericano a giugno potrebbe essere disponibile sul mercato a parametro zero.

Inter: l’addio di Handanovic la chiave per l’arrivo di Ospina

Ma la vera chiave per l’eventuale approdo all’Inter di Ospina sarebbe l’addio di Handanovic. Se il portiere sloveno non dovesse rinnovare il contratto, allora sì che i nerazzurri andrebbero seriamente all’assalto del colombiano. Nei prossimo giorni sono attese ulteriori novità, ma per il ruolo di vice-Onana ci sarebbero, come alternative all’estremo difensore partenopeo anche Thomas Strakosha della Lazio, Sergio Asenjo del Villarreal e Mattia Perin della Juventus.

OMNISPORT