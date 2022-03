Onana o Handanovic? La papera europea spacca i tifosi dell’Inter

16-03-2022 11:12

Può un errore commesso sul campo da un giocatore stravolgere la strategia di mercato di una società? Guardando all’Inter, la risposta a questa domanda l’avremo soltanto nei prossimi mesi, intanto la papera commessa ieri sera in Ajax–Benfica da Andrè Onana – il portiere ingaggiato a parametro zero dai nerazzurri per la prossima stagione – ha riaperto il dibattito riguardante il ruolo di numero uno dell’Inter nella prossima stagione.

L’errore decisivo di Onana

Sul web, infatti, i tifosi nerazzurri sono tornati a interrogarsi sul valore del numero uno dei lancieri, che ieri con la sua uscita a vuoto ha spianato la strada al gol di Nunez, decisivo per la qualificazione del Benfica e l’eliminazione della squadra di Amsterdam.

Da mesi la maggioranza dei tifosi dell’Inter ritiene Samir Handanovic non più adatto a difendere i pali della squadra nerazzurra, ma dopo l’errore di Onana sono sempre di più coloro che non si fidano neanche del camerunese e chiedono alla società di insistere sullo sloveno oppure guardare altrove.

La “riabilitazione” di Handanovic

“Ieri sera ho visto Onana, raga quello è davvero forte – scrive Alioscia sarcasticamente su Twitter -. Se Handanovic domenica uscisse come lui lo fucilereste sulla pubblica piazza! È un disastro!”. “Onana scarsone clamoroso… Handanovic di quest’anno è Yashin al confronto”, aggiunge Marco.

“Preferisco prendere gol così piuttosto che con uno che nemmeno ci prova”, risponde Gio, affermando di preferire comunque Onana. “La differenza tra Onana e Handanovic: Handanovic sarebbe rimasto sulla linea guardando la palla entrare”, aggiunge KeitaB.

La voglia di un altro portiere

Diego ha dubbi su Onana, ma chiede chiaramente all’Inter di non affidarsi più allo sloveno. “Dopo l’uscita a vuoto di Onana, sono subito riemersi i fan del palo della luce. Sarò chiaro, Onana fa pena ma questo non riabilita Handanovic. Che rimarrà, per quanto non fatto negli ultimi anni: il peggiore portiere dell’Inter”.

“Onana è ancora peggio di Handanovic – afferma Alfaone – l’Inter deve trovarne uno meglio, anche in serie A”.

SPORTEVAI