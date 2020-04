Mercato Inter: Marotta e Conte progettano un grande ritorno

L’Inter, su impulso di Antonio Conte, vuole tornare a rinforzare le fasce in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi di Moses e Young a gennaio, Beppe Marotta e gli uomini di mercato nerazzurri puntano a completare la rivoluzione sugli esterni e hanno messo nel mirino una vecchia conoscenza: Joao Cancelo.

L’esterno portoghese visse a Milano una grande stagione di rilancio nel 2017-2018, che lo proiettò prima alla Juventus nell’anno successivo, poi al Manchester City dalla scorsa estate. Alla corte di Guadiola Cancelo ha però fortemente deluso: pagato 37 milioni di euro più il cartellino di Danilo, in Premier non si è ambientato, come testimoniano le tante panchine.

Secondo il Corriere dello Sport, Conte vede il giocatore come ideale nel suo 3-5-2 e i nerazzurri sarebbero pronti a farsi avanti con un’offerta ufficiale. Sempre per le fasce, si fanno i nomi anche dei due esterni del Chelsea Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, che potrebbero lasciare in estate la Premier League.

L’Inter pesca dall’Inghilterra anche per la difesa: i meneghini hanno fatto passi in avanti per il centrale del Tottenham Jan Vertonghen, già nel mirino del Napoli. Il giocatore belga, 33 anni, ha il contratto in scadenza a giugno e gradirebbe un’esperienza in Italia.

SPORTAL.IT | 08-04-2020 11:05