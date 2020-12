Mercato Inter: nome a sorpresa per la difesa di Conte

Nome nuovo sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio per gennaio: Antonio Conte ha chiesto un rinforzo nel reparto difensivo, e secondo i tabloid inglesi i dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi sul centrale del Manchester United Phil Jones.

Il giocatore, ormai fuori dal progetto tecnico della formazione allenata da Ole Gunnar Solskjaer, ha una lunga militanza nei Red Devils ma lascerà con ogni probabilità il club inglese a gennaio.

Secondo i rumors riportati dalla stampa britannica, l’Inter, che può contare su un grande legame con il Manchester United dopo le trattative per l’arrivo a Milano di Lukaku, Sanchez e Young, avrebbe già allacciato i contatti e sarebbe pronta ad affondare il colpo.

Il difensore è valutato 10 milioni di euro circa, ma secondo le voci Marotta potrebbe trovare un accordo per un prestito con diritto di riscatto a circa 8 milioni di euro: un arrivo low cost che potrebbe far comodo al mister salentino.

L’Inter sta seguendo con attenzione anche il difensore dell’Ajax Perr Schuurs, anche se in questo caso il Liverpool sarebbe in forte vantaggio e avrebbe già presentato un’offerta ufficiale. Un altro nome sulla lista è Armando Izzo, ma la richiesta del Torino (25 milioni di euro) è al momento troppo alta per le casse nerazzurre.

OMNISPORT | 01-12-2020 13:00