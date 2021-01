Mercato Inter: novità sul futuro di Lautaro Martinez

Sta per arrivare la fumata bianca nella trattativa tra Lautaro Martinez e l’Inter per il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri hanno trovato l’accordo con l’entourage del giocatore per il prolungamento dell’ingaggio fino al 2024.

Il Toro ha abbassato le sue pretese: dopo la richiesta di 7,5 milioni di euro all’anno avanzata nei mesi scorsi, respinta dal Biscione perché fuori portata soprattutto in questo momento economico, le due parti hanno trovato una via di mezzo intorno ai 4,5 milioni di euro circa, più bonus, con un contratto allungato fino al 2024.

L’annuncio arriverà solo tra alcuni mesi, in modo che il nuovo contratto impatti sui conti della prossima stagione. Gli emolumenti per quest’anno quindi non cambieranno, ma la differenza per questi mesi verrà spalmata sulle annate successive, fa sapere la rosea. Salta anche la clausola da 111 milioni esercitabile fino al 10 luglio.

Lautaro Martinez si trova bene a Milano e ha dato il via libera all’intesa. Ora i nerazzurri si aspettano che questo accordo, motivi ulteriormente il giocatore, a segno 10 volte in 27 partite tra campionato e coppe in questa stagione, ma a secco nelle ultime quattro sfide di campionato.

Sembra invece definitivamente saltata la trattativa con la Roma per l’arrivo di Dzeko a Milano in cambio di Sanchez. Non è stata trovata una quadratura economica, soprattutto per quanto riguarda gli ingaggi: a meno di colpi di scena dell’ultim’ora, la rosa dell’Inter rimarrà questa fino al termine della stagione.

OMNISPORT | 30-01-2021 10:00