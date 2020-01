Mercato Inter, poker scudetto: il primo colpo è già a Milano

Ashley Young sarà il primo colpo di mercato invernale dell'Inter. L'esterno del Manchester United è sbarcato a Milano per le visite mediche e la firma del contratto: è il primo dei quattro rinforzi che Beppe Marotta metterà a disposizione di Antonio Conte per poter continuare a competere con la Juventus nella corsa allo scudetto.

Ancora una volta i nerazzurri pescano dal Manchester United, dopo gli arrivi estivi di Lukaku e Sanchez. Young sosterrà i test medici all'Humanitas e l'idoneità sportiva al Coni, poi firmerà con il club meneghino fino a giugno, con opzione di rinnovo legata al rendimento.

Il Biscione verserà nelle casse dello United 1,5 milioni di euro più un altro bonus da 500mila euro in caso di scudetto.

E' solo l'inizio, nelle prossime ore ci saranno sviluppi importanti su Olivier Giroud: entro la serata si attendono novità decisive sulla trattativa con il Chelsea, in dirittura di arrivo. Poi lo scambio Spinazzola-Politano: dopo la brusca frenata di giovedì l'affare sembra ora in via di definizione, si stanno limando gli ultimi dettagli.

Quindi, il pezzo pregiato, Christian Eriksen. L'accordo con il giocatore è totale, quello con il Tottenham agli sgoccioli. Il danese percepirà 7 milioni di euro a stagione più bonus, gli Spurs incasseranno 10 milioni di euro, e potrebbe essere inserito nell'affare Matias Vecino.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 11:38