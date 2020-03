Mercato Inter: scambio di top player con il Barcellona

I campionati si fermano ma le trattative di calciomercato proseguono serrate. Secondo le indiscrezioni, Inter e Barcellona sono entrate in contatto nelle scorse settimane per decidere il futuro di Lautaro Martinez: il Toro è da mesi un obiettivo dei blaugrana, spronati da Leo Messi, uno dei più grandi estimatori dell'attaccante nerazzurro.

Secondo quanto riporta Tuttosport l'ultima ipotesi prevederebbe l'inserimento nella trattativa del cartellino di Philippe Coutinho, centrocampista brasiliano oggi in in prestito al Bayern Monaco, come possibile contropartita.

Il ritorno di Coutinho all'Inter potrebbe regalare a Conte alternative sul fronte offensivo: il giocatore può essere schierato alle spalle delle punte o anche in un 3-4-2-1 a fianco di Eriksen e dietro al solo Lukaku. Il verdeoro è attualmente in prestito al Bayern, che difficilmente riscatterà i 120 milioni pattuiti la scorsa estate.

In nerazzurro Coutinho ha disputato tre stagioni, dal 2010 al 2013, con la breve parentesi all'Espanyol. Per lui 5 gol in 47 apparizioni.

SPORTAL.IT | 21-03-2020 12:11