Mercato Inter, scatto per il grande obiettivo: Juventus battuta

Il difficile momento societario attraversato dall’Inter ha di fatto azzerato le possibilità che la dirigenza nerazzurra possa accontentare Antonio Conte durante il mercato invernale.

Il tecnico salentino avrebbe voluto puntellare l’organico con un centrocampista e un esterno sinistro, oltre che con il vice Lukaku, ma tutte le trattative sono state bloccate dopo che Suning ha deciso di attivarsi per cercare soci di minoranza o in subordine di vendere l’intero pacchetto azionario.

Anche la cessione di Andrea Pinamonti, ad oggi la quarta punta in organico, è stata bloccata, segnale di come l’Inter non potrà muoversi nell’ultima settimana di trattative, considerando anche che bloccato è pure il mercato in uscita, in particolare la situazione di Christian Eriksen.

Il duo Ausilio-Marotta è comunque al lavoro in vista del mercato estivo, quando la situazione societaria dovrebbe essersi sbloccata e in questa direzione va la notizia riportata da ‘Tuttosport’, ovvero il principio di accordo raggiunto con Rodrigo De Paul.

Il capitano dell’Udinese è un obiettivo di vecchia data dell’Inter e di Conte, che lo aveva messo ai primi posti della propria lista già nelle ultime sessioni di mercato, salvo scontrarsi con le elevate richieste dei bianconeri friulani.

Al termine dell’attuale stagione però l’argentino dovrebbe lasciare Udine e la possibilità di trovare a Milano Lautaro Martinez, compagno nel nuovo corso della Nazionale argentina, avrebbe fatto la differenza nel convincere De Paul a preferire l’Inter alla Juventus e alle tante altre big italiane ed estere che lo avevano messo nel mirino.

L’ambizione dei nerazzurri sarebbe stata quella di consegnare subito De Paul a Conte, che aspetta da tempo un centrocampista offensivo di qualità per completare il proprio organico con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Eriksen, ma lo stallo nelle trattative per la cessione del fantasista danese ha costretto a rinviare la conclusione dell’affare. Con ogni probabilità, però, solo per qualche mese.



OMNISPORT | 22-01-2021 12:58