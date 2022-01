Mercato Inter, scende in campo Inzaghi: svolta per la difesa

08-01-2022 16:28

Dal sogno fuga, al quale l’Inter ha provato a dare vita grazie al filotto di successi fermato solo dalla sosta natalizia, al rischio sorpasso, seppur virtuale.

L’Inter, al pari delle altre squadre di Serie A, e in generale a tutto il calcio italiano, è al centro dello “tsunami” legato alla recrudescenza dei contagi da Coronavirus che, unito alla battaglia tra istituzioni e Asl, ha rischiato e rischia di paralizzare il campionato, nonostante la Lega abbia rintuzzato con decisione la richiesta del Governo di sospendere il campionato fino alla fine di gennaio.

Il Coronavirus “ferma” l’Inter: dalla fuga al rischio sorpasso

Così, dopo aver chiuso il 2021 a +4 sul Milan, la squadra di Simone Inzaghi rischia di scendere in campo domenica sera nel delicato posticipo della seconda di ritorno contro la Lazio, a -2 dai rossoneri, qualora la squadra di Pioli desse continuità, vincendo a Venezia, al successo sulla Roma, poche ore dopo la mancata disputa di Bologna-Inter.

Nessuno comunque in casa nerazzurra sembra preoccuparsi più di tanto, nonostante il calendario delle prossime settimane sia impegnativo e denso di impegni, a partire dalla finale di Supercoppa Italiana di mercoledì a San Siro contro la Juventus.

Inter, il blitz di Steven Zhang e i complimenti a Inzaghi

A rasserenare ulteriormente l’orizzonte dell’Inter è il ritorno in Italia di Steven Zhang, per la prima volta dall’inizio della stagione. Il presidente nerazzurro non si vedeva da maggio e in particolare dai festeggiamenti dello scudetto targato Antonio Conte ed aveva poi vissuto dalla Cina la tumultuosa estate interista, dalle cessioni illustri di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku al cambio della guardia in panchina con l’avvento di Inzaghi.

La presenza di Zhang, che assisterà alla partita contro la Lazio, è volta a smentire le voci delle ultime settimane circa la cessione della società, più o meno imminente, da parte del gruppo Suning, che al contrario, dopo aver resistito ai mesi più difficili, sembra volere andare avanti a lungo e godersi i frutti del lavoro dello stesso Inzaghi, oltre che dei dirigenti Ausilio e Marotta.

Proprio a questi ultimi due, peraltro, sarà affidato il compito di ritoccare l’organico dell’Inter. Nel mercato di gennaio non sono previsti movimenti, ma in estate più di qualcosa andrà fatto, in tutti i reparti, eccetto la porta, dove è già stato definito l’ingaggio di André Onana che sembra destinato, per una stagione, a dividersi la titolarità con Samir Handanovic.

Mercato Inter, cambiano le strategie: Luiz Felipe scalza Ginter

Così il ds e l’ad dell’Inter sono già al lavoro, su più fronti. Per la difesa, in particolare, la partita contro la Lazio acquisirà un’importanza speciale, una sorta di prova generale per Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano classe ’97, arruolabile per la nazionale italiana e papabile per le prossime convocazioni di Mancini, avrebbe infatti superato Matthias Ginter come primo, possibile rinforzo per il reparto arretrato.

Il nazionale tedesco in scadenza con il Borussia Moenchengladbach potrebbe infatti diventare un obiettivo proibitivo per le elevate richieste d’ingaggio e la folta concorrenza, che non manca neppure per Luiz Felipe, ma il laziale, a scadenza nel 2023, è gradito a Inzaghi che lo conosce bene, potrebbe integrare il reparto non necessariamente come titolare.

La candidatura di Ginter non è comunque tramontata, ma in vista della possibile partenza a fine stagione di uno tra De Vrij e Skriniar, l’investimento potrebbe essere effettuato anche sul torinista Gleison Bremer, anch’egli a scadenza nel 2023, che ha dalla propria la conoscenza della Serie A.

Nella lista della spesa di Marotta e Ausilio negli altri reparti ci sono nomi costosi come Davide Frattesi del Sassuolo alla voce mezzala e i talenti Gianluca Scamacca, anch’egli del Sassuolo, e Julian Alvarez, stellina del River Plate, in attacco. Gli ultimi due si rischia di andare oltre i 30 milioni, investimenti che l’Inter potrebbe eventualmente considerare solo in estate, ma spaventa il rischio-aste.

