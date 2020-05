Mercato Inter: sogno Dybala, scatta il piano di Marotta

Il sogno segreto dell'Inter porta il nome di Paulo Dybala. Secondo la clamorosa indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, Beppe Marotta in persona vorrebbe l'attaccante della Juventus, in cima alla lista dei giocatori desiderati per l'attacco nerazzurro.

Al termine della stagione il reparto offensivo interista andrà in corso ad una rivoluzione, con la doppia cessione di Mauro Icardi, che si trasferirà definitivamente al Psg, e Lautaro Martinez, ormai vicinissimo al Barcellona.

L'Inter avrà un tesoretto importante per tentare il colpo, ma la Joya è valutata almeno 90 milioni di euro, cifra attualmente fuori portata del Biscione, che non avrebbe più soldi a sufficienza per investire anche per altri obiettivi come Tonali e Chiesa.

Oltre al sogno Dybala, dopo l'addio di Lautaro Martinez, gli obiettivi in attacco sono in primis Dzeko, Cavani e Werner. L'attaccante bosniaco, classe 1986, ha rinnovato con la Roma fino al giugno del 2022 ma potrebbe anche prendere in considerazione un'eventuale offerta nerazzurra se la situazione a Roma dovesse complicarsi.

Il Matador è in scadenza di contratto con il PSG. L'entourage del giocatore pretenderebbe uno stipendio da top player (non meno di 10 milioni di euro).

27-05-2020