Mercato Inter: sono ore decisive per piazzare un grande colpo

Finora il mercato di gennaio dell’Inter si è limitato solamente alla cessione, peraltro ultrascontata, di Radja Nainggolan al Cagliari. Ma le prossime potrebbero essere ore decisive per i nerazzurri sia per il mercato in entrata sia soprattutto per quello in uscita.

Sta continuando infatti il tormentone Eriksen, la cui cessione è essenziale per far muovere un mercato che, almeno a sentire le parole del tecnico Antonio Conte, per l’Inter è chiuso. Il danese tuttavia potrebbe essere scambiato con Leandro Paredes, ex Chievo, Roma ed Empoli e attualmente al PSG. Poi c’è l’altro nodo relativo alla partenza del giovane Pinamonti, attaccante sulle cui tracce è da tempo il Benevento di Pippo Inzaghi, ma adesso si è fatto avanti anche il Crotone: Giovannino Stroppa cerca infatti un rinforzo importante per il suo reparto offensivo.

Per quanto riguarda il grande colpo in entrata, la pista Caicedo sembra allontanarsi, visto che l’attaccante della Lazio, se vuole andare via perché Simone Inzaghi non gli dà spazio, probabilmente in nerazzurro, da riserva di Lukaku e Lautaro Martinez ne troverebbe ancora meno. Inoltre il gol di ieri contro il Parma potrebbe convincere Lotito a non provarsi dell’ecuadoriano, che gioca solo spezzoni di partita ma li gioca sempre bene.

Ecco quindi che il vero colpo dell’Inter sarebbe Alejandro Gomez. Tra l’argentino e l’Atalanta ormai è guerra aperta e il giocatore nelle prossime ore parlerà con la dirigenza della Dea per definire i dettagli della sua cessione. All’incontro, come riporta fanpage.it. dovrebbero essere presenti il presidente Percassi, il tecnico Gasperini e l’agente del Papu Beppe Riso, che chiede alla società una valutazione del cartellino pari a 10 milioni di euro. Starà ai club interessati, in primis Inter ma anche Fiorentina e Juventus, dare positivo all’acquisto del sudamericano a questo prezzo.

OMNISPORT | 11-01-2021 18:46