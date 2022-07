Mercato Inter: spunta un nuovo nome per la difesa

03-07-2022 13:59

Dopo quelli di Bremer e di Nikola Milenkovic, per la difesa dell’Inter è spuntato un nuovo nome piuttosto sorprendente: quello di David Luiz.

Mercato Inter: David Luiz offerto ai nerazzurri

Brasiliano di 35 anni, che ha giocato per quasi un quindicennio in Europa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe stato offerto dagli intermediari ad alcune squadre del Vecchio Continente, tra cui appunto i nerazzurri, che sono a un passo dal cedere lo slovacco Milan Skriniar al Paris Saint-Germain, inoltre il Manchester United è interessato a Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni è tra i giovani difensori più corteggiati.

Mercato Inter: i nerazzurri valutano il brasiliano

L’Inter pertanto, sta valutando il profilo di David Luiz, che anche se non può essere il sostituto di nessuno dei tre citati, prenderebbe comunque il posto di Andrea Ranocchia nelle gerarchie interne. Insomma, sicuramente non partirebbe certamente titolare, poiché pur avendo molta esperienza l’età gioca a suo sfavore, ma potrebbe essere schierato per far rifiatare qualcuno, senza dimenticare la sua abilità nel calciare le punizioni.

Mercato Inter: 14 anni in Europa per David Luiz, mai in Italia

Lo stesso David Luiz, che è sotto contratto con il Flamengo fino a dicembre, vorrebbe tornare a giocare in Europa, dove ha militato ininterrottamente dal 2007 al 2021 con le maglie di Benfica, Chelsea (in due riprese), PSG e Arsenal vincendo una Champions League col Chelsea nel 2011-2012 e due Europa League nel 2012-2013 e 2018-2019 sempre con i Blues, oltre a numerosi campionati e coppe nazionali nei vari paesi in cui ha giocato, tra i quali non c’è, o meglio, non ancora, l’Italia. L’Inter ha bisogno di alternative in difesa e il 35enne paulista, nei termini in cui si è detto, sembra poter fare comodo ai nerazzurri.

