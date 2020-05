Mercato Inter, verso lo sconto per la punta: duello con la Juve

Scende il prezzo del cartellino di Timo Werner, aumenta la tensione tra Inter e Juventus per l'attaccante del Lipsia, tra i nomi più gettonati del calciomercato estivo che si aprirà al termine della stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la clausola di rescissione presente nel suo contratto ed esercitabile entro il 15 giugno scenderebbe da 60 a 50 milioni di euro nel caso in cui il suo club non si laureasse campione di Germania vincendo la Bundesliga.

L'Inter è in pole position per il giocatore, e lo considera un obiettivo primario nel caso di una partenza di Lautaro Martinez verso il Barcellona. Il pressing dei blaugrana, guidato da Lionel Messi, è costante, e il Toro secondo le indiscrezioni è pronti a dire sì ai catalani. Werner è quindi il profilo giusto, per età e caratteristiche tecniche, per succedere al giocatore argentino.

La concorrenza è però fortissima: la Juventus ha contattato da tempo l'entourage del giocatore, comunicando il suo interesse. Paratici, che sta valutando altre alternative al momento, momento resta vigile ma è pronto a fare il suo affondo. L'altro club fortemente interessato è il Liverpool campione d'Europa: Jurgen Klopp potrebbe convincere il suo connazionale a scegliere i Reds, anche se secondo indiscrezioni gli inglesi sarebbero orientati ad un'estate senza particolari colpi.

Le alternative per l'Inter portano i nomi di Aubameyang, Cavani, Giroud e Mertens.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 10:32