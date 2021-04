Mercato Inter, Zhang incontra Conte e pensa ai colpi d’estate

Dopo circa sette mesi d’assenza, Steven Zhang è tornato in Italia. Troppa la voglia di incontrare la squadra e complimentarsi per la splendida cavalcata che sta per regalare al gruppo Suning un trofeo prestigioso come lo Scudetto.

Manca pochissimo al grande trionfo, la certezza matematica dello Scudetto potrebbe arrivare anche al termine del prossimo week-end. Steven Zhang vuole festeggiare il prima possibile ma anche risolvere diverse questioni in sospeso.

C’è da fare chiarezza con Antonio Conte che, in più occasioni, ha ribadito la sua volontà di essere informato sui progetti della proprietà. Toccherò a Steven Zhang tranquillizzare l’allenatore e presentargli garanzie per la prossima stagione.

Chiaramente si parlerà, tanto, di calciomercato. Antonio Conte, così come l’intero popolo nerazzurro, si aspetta le riconferme di tutti i giocatori top, in particolare quel Romelu Lukaku accostato a tanti club europei.

Dopo aver risolto la questione conti societari (per chiudere la stagione al meglio), il presidente nerazzurro ascolterà i suoi collaboratori per capire su chi si potrebbe puntare per migliorare la rosa in vista del prossimo anno.

Il duo Marotta/Ausilio si sarebbe già mosso. Un portiere dovrebbe arrivare. Samir Handanovic ha un contratto garantito sino al 2022 e vorrebbe un prolungamento di un anno ma l’Inter si starebbe cautelando con discorsi aperti con Juan Musso e Alessio Cragno.

In difesa, con l’addio ad Andrea Ranocchia (scadenza contratto), attenzione al nome di Jerome Boateng (a luglio sarà svincolato dal Bayern). Si vocifera anche di un colpo in attacco. I tifosi sognano il grande colpo: El Kun Aguero.

OMNISPORT | 29-04-2021 08:22