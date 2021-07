Mercato Juve, avanti tutta per un grande ritorno: le ultime

La Juventus si muove su due fronti per rinforzare il centrocampo: oltre alla trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli, i bianconeri stanno lavorando per il ritorno di Miralem Pjanic a Torino.

Nell’ultimo vertice di mercato con l’agente del giocatore bosniaco, Fali Ramadani, i dirigenti della Vecchia Signora hanno messo in chiaro che l’ex Roma dovrà accettare una importante decurtazione dello stipendio che percepisce attualmente al Barcellona.

La Juve è intenzionata a proporre ai blaugrana il prestito di un anno, estendibile ad una seconda stagione, e Massimiliano Allegri ha dato il via libera al ritorno del giocatore, che con la sua esperienza potrebbe aiutare il reparto che nella scorsa stagione è stato più in difficoltà. Pjanic, da tempo fuori dal progetto tecnico del Barcellona e dell’allenatore Ronald Koeman, è stato accostato nelle ultime settimane anche all’Inter. La sua volontà però è chiara: vuole tornare alla Juve.

Per far posto al giocatore la Juventus dovrà cedere un centrocampista: il maggior indiziato a partire è Aaron Ramsey, anche se al momento non sono arrivate offerte degne di nota per il gallese, dallo stipendio altissimo.

Oltre a Locatelli e Pjanic, il club bianconero tiene calde anche le piste per Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach e per Tiemoue Bakayoko del Chelsea. Lo riporta Tuttosport.

OMNISPORT | 24-07-2021 07:28