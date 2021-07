Juventus, emergenza in regia: proposto uno scambio al Barcellona

Allarme a centrocampo in casa Juve: Massimiliano Allegri ha chiesto alla società di avere a disposizione il prima possibile un regista su cui lavorare nelle prossime settimane. L’operazione alla gamba di Arthur costringerà il centrocampista brasiliano ad uno stop di almeno 3 mesi: il problema del verdeoro, che sarà probabilmente escluso dalla lista Champions , complica i piani di mercato dei bianconeri.

Lo stallo con il Sassuolo per Manuel Locatelli (ancora ampia la distanza tra domanda e offerta tra neroverdi e bianconeri) spinge la Juventus a rivalutare l’opzione Miralem Pjanic. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club torinese avrebbe proposto al Barcellona uno scambio con un esubero bianconero, Aaron Ramsey.

Il giocatore gallese non arriva da anni felici in bianconero e sarebbe già stato bocciato da Massimiliano Allegri. Per lui non sono però arrivate offerte degne di nota negli ultimi tempi, anche a causa dell’alto ingaggio da 7,5 miloni di euro netti.

I contatti sono in corso, il Barcellona valuterà la proposta nei prossimi giorni ma resta freddo: la Juve conta sul fatto che i blaugrana vogliono liberarsi quanto prima del pesante ingaggio di Pjanic, che non si è mai ambientato in Catalogna. Lo stesso giocatore non vede l’ora di tornare a Torino per rilanciarsi.

OMNISPORT | 17-07-2021 11:06