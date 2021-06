Mercato Juve: blitz per l'attaccante, superato il Barcellona

Affondo della Juventus per Memphis Depay, l’attaccante olandese del Lione nel mirino di diverse big d’Europa. Negli scorsi giorni le indiscrezioni davano per chiuso l’affare con il Barcellona, ma la mossa dei bianconeri ha rimesso tutto in gioco.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il club torinese ha sorpreso i rivali offrendo un ingaggio nettamente superiore alla punta ex Manchester United, oltre 150 reti in carriera, si parla di 8 milioni di euro all’anno. La trattativa è così entrata in stallo, perché i blaugrana non possono aumentare l’offerta a causa del monte ingaggi elevato: i catalani hanno così risposto allungando l’offerta di contratto da tre a quattro anni.

Dovrà essere il giocatore a decidere, ma gli Europei in arrivo complicano le cose, e l’affare potrebbe slittare al termine della rassegna continentale.

Depay corrisponde al profilo chiesto da Massimiliano Allegri: un attaccante esperto e in grado di garantire almeno venti reti a stagione. Sul fronte cessioni, in casa Juve si aspettano novità da Cristiano Ronaldo: il nodo resta il pesante ingaggio del portoghese, che blocca qualsiasi tentativo da parte delle pretendenti, Psg e Manchester United in primis.

L’agente Jorge Mendes ne ha parlato con la dirigenza bianconera:ogni decisione potrebbe maturare dopo la fine dell’avventura del Portogallo agli Europei.

OMNISPORT | 10-06-2021 10:26