Mercato Juve, cambiano gli obiettivi e il web s'infiamma

In tempi di crisi bisogna fare di necessità virtù e la Juve sul mercato sembra aver cambiato le sue strategie. I rumors e le voci di dentro del mercato indicano che il club bianconero ha rivisto le sue strategie, soprattutto sul mercato in entrata. La priorità è diventata quella di risparmiare il più possibile, a cominciare dai costi di cartellino.

I parametri zero che piacciono alla Juventus

La lista dei possibili acquisti della Juventus, non a caso, è piena zeppa di giocatori in scadenza di contratto. Operazioni a parametro zero in cui il club bianconero dovrebbe rimetterci solo l’ingaggio, evitando però salassi come quelli che hanno accompagnato gli arrivi di Rabiot o Ramsey, due calciatori di cui oggi i bianconeri si libererebbero volentieri. Ma chi sono i calciatori in scadenza seguiti dalla Juve? Il sogno è Aguero, ovviamente. Non mancano vecchi pallini come Donnarumma, Alaba o Draxler, mentre i nomi nuovi sono quelli dell’attaccante del Lione Depay e del centrocampista del Liverpool Wijnaldum.

Colpi Juve, il web s’infiamma

Tutti o quasi nomi di grande appeal, che stuzzicano le fantasie dei tifosi. “Donnarumma, Wijnaldum e Alaba subito.. gli altri?… neanche regalati”, commenta un supporter. “Wijnaldum sarebbe il migliore, poi Depay che sarebbe buono per giocare con CR7, ma significherebbe che Dybala se ne va”, è l’osservazione di un altro tifoso. Ma qualcun altro è scettico: “Finora lo stile Paratici si può riassumere nell’ingaggio dei parametri zero più scarsi o rotti, quindi arriverebbe solo un altro Ramsey“. Anche diversi milanisti dissentono: “Ma quale Donnarumma, ha più volte dichiarato che non andrà mai alla Juve o all’Inter quindi toglietelo dalla lista”. Pronte le repliche: “Donnarumma va dove lo porta Raiola“. Tutti d’accordo invece sul nome meno appetitoso: “Ma Draxler che colpo sarebbe? Paratici non è mai riuscito a prenderlo quando era forte, figuriamoci oggi che è reduce da anni di ozi parigini”.

SPORTEVAI | 01-04-2021 08:47