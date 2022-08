Pogba rientrerà a metà settembre, ma la Juve non è contenta Meglio un uovo oggi o una gallina domani ? Le preferenze differiscono di persona in persona e lo si è visto anche nel caso – perché di fatto il rischio che possa diventarlo c'è – che riguarda Paul Pogba e la Juventus. L'operazione infatti viene rimandata : Pogba si sottoporrà a una terapia conservativa per'tamponare'un problema che potrebbe comunque aggravarsi, se il ginocchio del francese continuerà ad essere particolarmente sollecitato. Leggi l'articolo 10:46

Juve, oltre al vice Vlahovic si cerca un esterno: torna di moda Kostic

Visto il complicato ritorno di Alvaro Morata a Torino, la Juventus sta lavorando ad un piano B, per regalare a Massimiliano Allegri quel rinforzo in attacco di cui ha bisogno. Resta poi percorribile la strada che porta a Luis Muriel, ma la Juventus deve badare a far quadrare i conti anche per gli altri colpi in entrata che Allegri attende : un centrocampista e un difensore centrale, più un esterno.Vai all'articolo11:04