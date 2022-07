Roma, Mourinho non molla Zaniolo: altro no alla Juventus Dal Portogallo, sede del ritiro della Roma, lo Special One viene descritto determinato a rilanciare anche Zaniolo in una Roma, a 4 punte. Intanto, la Roma avrebbe rifiutato una nuova offerta seppure informale della Juventus, che avrebbe sondato il terreno per Zaniolo proponendo 20 milioni più il cartellino di Arthur : secco no della Roma, nonostante Mourinho sia alla caccia di un regista, e anzi possibili spiragli per avviare la trattativa per il rinnovo di Zaniolo, in scadenza nel giugno 2024. Vai all'articolo 08:34

Inter, mercato in alto mare: nuova pretendente per Skriniar e Gosens è un caso

il futuro di Skriniar resta in bilico. Il Psg cambia obiettivo, per Skriniar spunta l' interesse del Barcellona. L'Inter non ha invece potuto contare sull'incasso della cessione di Milan Skriniar, per motivi tecnici, ma anche di immagine. Attenzione però a possibili nuovi pretendenti per Skriniar, come il Barcellona : secondo'Jijantes FC'qualora i blaugrana non riuscissero a chiudere per Koundé del Siviglia, vicino al Chelsea, potrebbero provarci proprio per il difensore dell'Inter.Approfondimento09:35