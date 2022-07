21-07-2022 09:45

Il mancato arrivo di Gleison Bremer per l’Inter non è stato indolore. Vuoi perché è stata forte la delusione di dirigenti e tifosi per aver visto sfumare un affare che era stato impostato da mesi, vuoi perché il grande obiettivo per la difesa si è accasato proprio ai grandi rivali della Juventus.

Inter, il futuro di Skriniar resta in bilico

In realtà, tuttavia, la coppia di uomini-mercato dell’Inter composta da Ausilio e Marotta ha pochi rimpianti, dal momento che la Juve ha potuto rilanciare per il brasiliano solo dopo la cessione di De Ligt. L’Inter non ha invece potuto contare sull’incasso della cessione di Milan Skriniar, che ora è diventato un baluardo da difendere strenuamente, per motivi tecnici, ma anche di immagine. I tifosi hanno preso posizione con uno striscione di “avvertimento” alla società, invitata a trattenere lo slovacco, ma la risposta dai piani alti di Viale Liberazione è stata inevitabilmente fatalista, non potendo escludere che l’ex doriano, alla fine, lasci l’Inter e l’Italia di fronte a una proposta “indecente”.

Il Psg cambia obiettivo, per Skriniar spunta l’interesse del Barcellona

Tale affondo potrebbe però non arrivare dal Psg, che sembra aver attuato sul mercato una politica meno aggressiva dopo l’arrivo del nuovo consulente Campos. Non a caso per la difesa sta per arrivare il francese Nordi Mukiele dal Lipsia, per appena 10 milioni, anche se dalle segrete stanze del mercato non si esclude un possibile rilancio dei parigini. Attenzione però a possibili nuovi pretendenti per Skriniar, come il Barcellona: secondo ‘Jijantes FC’ qualora i blaugrana non riuscissero a chiudere per Koundé del Siviglia, vicino al Chelsea, potrebbero provarci proprio per il difensore dell’Inter.

Mercato Inter, preoccupano le condizioni di Gosens

In tal caso i dirigenti nerazzurri non dovranno farsi trovare impreparati, fatto sta che il mercato dell’Inter rischia di complicarsi. La partenza di Ranocchia implica infatti già l’acquisto di un difensore e il sacrificio di Skriniar imporrebbe due innesti: difficile pensare ad un doppio assalto al fiorentino Nikola Milenkovic, valutato 15 milioni, e allo svizzero del Borussia Dortmund Manuel Akanji. Anche perché all’orizzonte si sta palesando il caso Gosens: il tedesco arrivato a gennaio dall’Atalanta sta faticando ad ingranare e a trovare la condizione dopo sei mesi di scarso impiego con qualche problema fisico. L’Inter ci ha scommesso come erede di Perisic, ma qualora Gosens non desse garanzie rischierebbe di aprirsi un altro filone di mercato, a meno che non si decida di valorizzare le risorse interne, ovvero Bellanova arrivato dal Cagliari e Darmian, jolly prezioso anche in difesa.

