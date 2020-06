Mercato Juve: non solo Pjanic, verso l'addio un altro centrocampista

Juventus verso una svolta radicale a centrocampo. Oltre a Miralem Pjanic, che lascerà i bianconeri al termine della stagione (è a un passo dal Barcellona), secondo le ultime indiscrezioni saluterà Torino anche Aaron Ramsey.

Il giocatore gallese, arrivato la scorsa estate dall’Arsenal a parametro zero, secondo i tabloid inglesi, in particolare il Daily Mail, potrebbe andarsene dopo un solo anno di permanenza nella Vecchia Signora.

Secondo quanto riportano i giornali britannici, a causa dell’emergenza pandemia la Juve sta lavorando per abbassare il monte ingaggi, e uno dei giocatori sacrificabili sarebbe proprio l’ex Gunner, che percepisce uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione, tra i più altri della squadra.

Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, in particolare il Manchester United: la Juve potrebbe intavolare un affare nell’ottica di arrivare presto al sogno Paul Pogba.

Ramsey in una recente intervista ha invece detto di essersi ambientato bene a Torino, e di stare imparando l’italiano: “Adesso capisco meglio l’italiano, la struttura delle frasi e il modo in cui vengono composte. Ma ho bisogno di imparare più parole, perché il mio vocabolario è ancora un po’ limitato. Il presidente Agnelli è con noi quasi tutti i giorni, ci parla e viene al campo anche semplicemente per prendere un caffè. È giusto così, dà l’esempio a tutti e dimostra che siamo sulla stessa barca”.

