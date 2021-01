Mercato Juve, novità importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo

Aumentano le voci di una permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus anche dopo il 30 giugno 2022, la data della scadenza del contratto del fuoriclasse portoghese con il club bianconero.

Secondo le ultime indiscrezioni, CR7 si trova molto bene a Torino e starebbe valutando il prolungamento dell’ingaggio oltre il 2022: secondo quanto si sussurra il giocatore lusitano potrebbe addirittura accettare una lieve riduzione dell’ingaggio.

Un rumor che se confermato farebbe felici in primis gli sponsor, che spingono fortemente per il prolungamento del cinque volte Pallone d’Oro, almeno per un’altra stagione, fino al 2023. Più diviso, invece, il popolo bianconero.

I dirigenti della Vecchia Signora hanno un rapporto privilegiato con l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, che starebbe progettando un futuro negli Stati Uniti per il suo assistito. Ma CR7 preferirebbe rimanere un’ulteriore stagione a Torino e in Europa prima dell’avventura Oltreoceano.

La Juventus incontrerà Ronaldo e l’agente a fine maggio, per mettere nero su bianco il rinnovo. Ronaldo si sente in forma e voglioso di continuare ad alti livelli: “La cosa bella è che mi diverto ancora, faccio sempre le stesse cose che facevo 20 anni fa. E ho una vita fantastica”.

OMNISPORT | 15-01-2021 12:17