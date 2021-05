Mercato Juve, offerta per Cristiano Ronaldo: il saluto a Pirlo

Dopo Massimiliano Allegri, Andrea Pirlo. No, non ci siamo dimenticati di Maurizio Sarri nell’elencare gli ultimi allenatori della Juventus in ordine cronologico.

La successione tra il tecnico bresciano e quello livornese riguarda invece gli allenatori avuti a Torino che Cristiano Ronaldo ha voluto salutare, dopo i rispettivi esoneri.

A poche ore dalla decisione della Juventus di far tornare Allegri e di sollevare dall’incarico Pirlo con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto, infatti, il fuoriclasse portoghese ha voluto omaggiare Pirlo attraverso una breve Story su Instagram: “Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te” ha scritto Ronaldo come didascalia a una foto che lo ritrae sorridente con il proprio ex allenatore, poco prima di un abbraccio, con tanto di tag al profilo ufficiale di Andrea Pirlo.

Poche e semplici, parole, quindi, attraverso le quali Ronaldo è parso voler sgombrare il campo dalle polemiche su presunti screzi con l’ex allenatore della Juventus dopo la sorprendente decisione di Pirlo di lasciare in panchina CR7 per l’ultima e decisiva partita di campionato contro il Bologna, che la Juventus avrebbe poi vinto 4-0 ottenendo, anche grazie al pareggio del Napoli contro il Verona, la sofferta qualificazione alla Champions League.

Ma Cristiano vivrà la quarta avventura in Europa con i colori bianconeri? Il dubbio è legittimo e tutto fa pensare a un divorzio con un anno di anticipo rispetto alla fine del contratto.

Al netto di un rapporto non idilliaco con Allegri, infatti, che pure fu salutato e omaggiato da Ronaldo dopo l’esonero della primavera 2019 (a differenza di quanto accadde nell’agosto scorso con Sarri), lo stesso tecnico livornese sembra deciso a spingere con la società per la conferma di Alvaro Morata e soprattutto di Paulo Dybala piuttosto che di quella di Ronaldo.

Cristiano, già concentrato sull’Europeo da vivere con il Portogallo, potrebbe diventare oggetto di uno scambio stellare con un vecchio obiettivo della Juventus, uno tra Mauro Icardi e il grande ex Paul Pogba. Allegri riporterebbe volentieri a Torino il centrocampista in uscita dal Manchester United e i Red Devils si riprenderebbero volentieri Cristiano, ma al momento l’unica squadra ad aver fatto passi ufficiali per Ronaldo sembra essere il Paris Saint-Germain di Icardi.

Come ha riportato su Twitter il giornalista portoghese Pedro Almeida, infatti, i francesi sono pronti a proporre a Ronaldo un contratto di un solo anno a 30 milioni netti. L’ingaggio sarebbe lo stesso che gli garantirebbe la Juventus fino al giugno 2022, ma appare difficile immaginare che CR7 possa accettare un contratto per una sola stagione. Il Manchester potrebbe rilanciare presto…

29-05-2021