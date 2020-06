Mercato Juve, offerta ufficiale per Zaniolo: la risposta della Roma

La Juventus fa davvero sul serio per Nicolò Zaniolo. Il club bianconero negli scorsi giorni ha effettuato un primo affondo per il gioiello della Roma e della Nazionale italiana, vero e proprio oggetto dei desideri per il direttore sportivo Fabio Paratici.

Il dirigente dei campioni d'Italia, nell'incontro avvenuto venerdì scorso con l'amministratore delegato del club capitolino, Guido Fienga, avrebbe presentato l'offerta ufficiale della Vecchia Signora per il centrocampista giallorosso, al rientro in campo dopo il lungo infortunio al ginocchio rimediato lo scorso gennaio.

La proposta, riporta Tuttosport, sarebbe stata respinta dalla Roma. Il club della Capitale è in chiaro affanno di bilancio, con un rosso di oltre 100 milioni di euro, ma non ha intenzione di privarsi di uno dei suoi talenti più luminosi, se non a un prezzo salatissimo, superiore ai 60 milioni di euro.

La Roma non esclude comunque l'inserimento di contropartite nell'affare, che resta così per ora aperto nonostante il primo no. Ma la Juventus deve fare in fretta: Zaniolo è seguito anche dal Liverpool, che potrebbe fare un'offerta importante per portarlo alla corte di Jurgen Klopp, e dall'Inter.

Tra Roma e Juve i rapporti sono buoni: i due club hanno discusso anche dei possibili scambi Under-Romero e Mandragora-Cristante.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 09:17