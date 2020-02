Mercato Juve: sgambetto di Marotta per un obiettivo bianconero

Tahith Chong è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il giovane è in scadenza di contratto con il Manchester United e vuole cambiare aria.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio avrebbero proposto al classe 1999 un contratto quinquennale da due milioni di euro netti a stagione. Mancino puro, Chong preferisce partire dalla destra per poi accentrarsi e riesce ad abbinare un interessante scatto nel breve a una buona tecnica in velocità. Specialista anche sui calci piazzati, ha un buon cambio di passo nonostante una stazza fisica notevole. Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, nell'estate del 2016 viene ingaggiato dai Red Devils.

Nella stagione 2018-2019 entra a far parte in maniera definitiva della prima squadra dello United. Il 5 gennaio 2019 fa il suo debutto nella partita di FA Cup vinta per 2-0 contro il Reading all'Old Trafford. Il 2 marzo seguente esordisce anche in Premier League, nella vittoria per 3-2 contro il Southampton, mentre quattro giorni dopo gioca la sua prima partita in Champions League, vinta per 3-1 sul campo del Paris Saint-Germain.

In un primo momento per il giocatore si era parlato di un anno di 'gavetta' al Jiangsu Suning ma l'ipotesi, anche per volere dello stesso Chong, è stata scartata e il giovane dovrebbe approdare subito alla corte di Antonio Conte. Anche la Juentus si era interessata all'olandese: durante la sessione invernale di mercato Paratici ha avuto diversi contatti con il suo entourage ma l'affare non è andato in porto.

Per quanto riguarda il mercato in uscita dell'Inter, gli ultimi rumors sul futuro di Lautaro Martinez preoccupano i tifosi: secondo media inglesi l'argentino sarebbe finito nel mirino di Manchester City e Barcellona. Già mesi fa ci era parlato dell'ipotesi blaugrana ma Messi, per non minare la titolarità dell'amico Suarez, si era messo di traverso. Ora, a quanto pare, le cose sono cambiate e il club è pronto a pagare i 111 milioni di euro di clausola del Toro.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 14:51