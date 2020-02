Mercato Inter, Lautaro Martinez verso l'addio: individuati i sostituti

Per cautelarsi l'Inter sta già sondando diversi profili per sostituire Lautaro Martinez, che piace a diverse big d'Europa. Secondo diverse indiscrezioni, Manchester City e Barcellona avrebbero già avviato contatti con il suo agente.

Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta per sostituire il Toro è quello di Pierre Emerick Aubameyang, in scadenza nel 2021 con l'Arsenal. Il velocissimo centravanti è stato sondato anche dal Milan nelle passate stagioni ma il matrimonio con i rossoneri non si è mai celebrato e i dirigenti nerazzurri sono convinti di poterlo ingaggiare. I Gunners valutano il giocatore 70 milioni di euro.

Non è tramontata anche l'ipotesi Dries Mertens: il contratto tra il belga e il Napoli scadrà a giugno e le possibilità di rinnovo sono pari allo zero. A gennaio ha già ricevuto diverse offerte economicamente molto vantaggiose dalla Cina ma è convinto di poter ancora dire la sua in un campionato competitivo e vorrebbe rimanere in Europa, in Italia se possibile.

Sempre nella sessione invernale anche la Juventus di Maurizio Sarri ha sondato il belga: l'ex timoniere dei partenopei è stato decisivo per la sua esplosione spostandolo in una posizione più centrale e anche al Chelsea aveva consigliato il suo acquisto. L'abbondanza nel reparto offensivo dei bianconeri però frena l'affare.

Sullo sfondo c'è Fernando Llorente: lo spagnolo sarebbe dovuto approdare alla corte di Antonio Conte nell'ambito dello scambio con Politano ma l'intesa non è stata trovata e l'ex Sassuolo si è trasferito all'ombra del Vesuvio con la formula del prestito (oneroso, a 2 milioni di euro) con obbligo di riscatto (fissato a 19 milioni).

Si è invece raffreddata la pista Giroud: l'arrivo del francese a Milano sembrava imminente a gennaio ma non si è concretizzato. Ci ha provato anche la Lazio in extremis ma anche il tentativo di Lotito è andato a vuoto.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 13:17