Mercato Juve: Szczesny verso l'addio, due possibili sostituti

Nonostante le difese d’ufficio, la Juventus sta valutando se scaricare Wojciech Szczesny già a gennaio o nella prossima estate. Il portiere polacco, su cui i dirigenti bianconeri hanno puntato in estate rinunciando all’ingaggio di Gianluigi Donnarumma, è stato protagonista in negativo nelle prime due giornate, sbagliando a Udine e a Napoli.

Il futuro sembra segnato: la Juve scruterà il mercato alla ricerca di un sostituto, che possa magari subentrare già a gennaio se le cose dovessero precipitare nei prossimi mesi. Il primo nome che circola, soprattutto all’estero, è quello di Keylor Navas. L’esperto estremo difensore costaricano rischia di perdere definitivamente il posto in squadra al Psg con l’arrivo di Donnarumma e potrebbe accettare un trasferimento a Torino per ritrovare la titolarità.

L’altro nome spuntato nelle ultime ore è quello di David De Gea del Manchester United. Il portiere spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023, ha una valutazione di circa 18 milioni di euro, ma potrebbe andarsene a 15: secondo le indiscrezioni i Red Devils puntano a cederlo la prossima estate e la Juventus potrebbe approfittarne, magari anticipando il colpo di qualche mese.

In conferenza stampa Allegri ha difeso Szczesny, confermando che sarà ancora lui il portiere titolare in Champions League e non Mattia Perin: “Non posso pensare che Szczesny possa fare tutti questi errori in così pochi giorni, ma è di valore assoluto e domani gioca”.

L’ex portiere polacco Jan Tomaszewski ha così analizzato il momento del connazionale: “Quello che sta succedendo a Szczesny non è normale e non è facile da capire. Mi sono fatto l’idea che i tifosi a Torino e in patria non lo amino troppo e lui sente questa cosa, mettendosi una grande pressione. Per un portiere non è mai un bene quando pensa eccessivamente, perché perde brillantezza e reattività. Io credo che adesso gli possa fare bene una pausa, sia con la Juve che in Nazionale. E in futuro deve pensare di lasciare Torino”.

OMNISPORT | 13-09-2021 21:51