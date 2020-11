Mercato Juve, tifosi in ansia: E’ imbarazzante

Un obiettivo di mercato sin da quando ha lasciato la Juve. Paul Pogba è sempre rimasto nei pensieri dei tifosi della Juventus. La cessione del centrocampista al Manchester United non è mai stata completamente digerita e nel corso degli ultimi anni si è parlato a più riprese di un suo possibile ritorno a Torino.

Il centrocampista anche nella prova di ieri contro il Portogallo non ha convinto tutti, sembra davvero lontano dai fasti di Torino in cui era un giocatore totale in grado di decidere da solo le partite. Ma su di lui i tifosi si dividono. In molti sono ancora desiderosi di vederlo in maglia Juventus, convinti che sia l’unico modo per riprendersi la sua carriera, e altri invece che pensano che per il centrocampo servirà altro.

Social divisi su Pogba

La prova contro il Portogallo di Ronaldo ha lasciato molti dubbi come spiega Michele: “Pogba imbarazzante anche in nazionale, giocando dove vuole lui. Fa davvero male vederlo così”. Cesario propone un ritorno immediato a Torino: “Solo alla Juve può ritrovare se stesso. Ha bisogno di tornare in un ambiente che sa quanto può dare e che lo stima. Se ne è consapevole, si riduca l’ingaggio ed agevoli la trattativa”. Anche Guajiro è molto critico nei confronti del francese: “Si è distrutto da solo dando retta al suo procuratore e sciogliendo i soldi. Ha smesso di lavorare sentendosi appagato. E i risultati sono questi. E’ un ex giocatore”.

Nella gara si è messo invece in evidenza Adrien Rabiot. Il francese non sempre ha convinto in bianconero ma le sue ultime uscite sia nel club che con la nazionale sembrano andare in una direzione più confortante: “Oggi come oggi tra lui e Rabiot prendo tutta la vita Adrien – scrive Jonathan – Involuzione imbarazzante iniziata già da qualche anno”. Anche Rocco è molto critico: “L’ho visto un po’ in stile Bernardeschi sinceramente, completamente bloccato”. Mentre Luigi fornisce una lettura diversa: “Forse siamo noi abituati male in quegli anni alla Juve dove dominava e magari questa è la sua vera dimensione di eterno incompiuto”.

Centrocampista cercasi

Pogba può ancora rappresentare un’occasione di mercato, anche se in tempi di Covid prezzi di ingaggi e cartellini andrebbero completamente rivisti. Ma non è un segreto che la Juventus sia a caccia della pedina giusta per rinforzare la mediana a disposizione di Andrea Pirlo. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera che punta soprattutto al talento di Szoboszlai, senza però dimenticare De Paul, Aouar e Locatelli.

