Mercato Juventus: voci su Ronaldo, "offerta record" per CR7

Le voci di mercato su Cristiano Ronaldo, riesplose durante il periodo di stop causa pandemia, non si fermano in Spagna. Secondo le indiscrezioni riportate dai media iberici, in particolare da Don Balon, il Chelsea avrebbe presentato alla Juventus un’offerta da 120 milioni di euro per l’attaccante portoghese.

I Blues vogliono sfruttare i buoni rapporti tra l’agente del cinque volte Pallone d’Oro, Jorge Mendes, e il presidente Roman Abramovich per trovare un’intesa, e ora aspettano una risposta da parte del club bianconero. L’offerta per Ronaldo farebbe parte di un piano dei londinesi, che puntano a tornare dominanti in Inghilterra e in Europa (per la prossima stagione si sono già assicurati Ziyech e Timo Werner).

La Juve dal canto suo ha sempre ribadito la volontà di trattenere il fuoriclasse ex Real e Manchester United, idolo indiscusso dei tifosi e trascinatore della squadra, fino al termine del contratto nel giugno 2022, ma un’offerta del genere, se confermata, sarebbe difficilmente rifiutabile.

Già da giorni circolano indiscrezioni su un ridimensionamento degli ingaggi da parte del club di Torino, che avrebbe messo un tetto massimo dopo la crisi causata dalla pandemia. La cessione di CR7, a cifre peraltro vantaggiose, libererebbe la Vecchia Signora dallo stipendio da 30 milioni di euro che il giocatore percepisce ogni anno.

