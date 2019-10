Mercato Juventus: a gennaio un top player si offre ai bianconeri

Il futuro è tutto da scrivere per Edinson Cavani. L’ex bomber del Napoli, alla settima stagione con il Paris Saint Germain in cui ha fissato il nuovo record di gol (195 in 283 partite tra campionato e coppe) non ha ancora trovato l’accordo con la società parigina per il rinnovo del contratto, e potrebbe liberarsi a costo zero nei prossimi mesi.

Lo sceicco Al Khelaifi, proprietario della società francese, e gli altri dirigenti stanno valutando attentamente le prestazioni di Mauro Icardi, che punta a essere l’erede di Cavani sotto la Torre Eiffel.

L’entourage del Matador si sta così guardando intorno, e secondo calciomercato.com a gennaio il giocatore è pronto ad offrirsi a un grande club, che potrebbe prelevarlo, a parametro zero, il prossimo giugno.

Cavani si offrirà anche alla Juventus, già in passato vicinissima all’ingaggio dell’attaccante uruguaiano: una opportunità che sarebbe ghiotta per Paratici, che potrebbe mettere a segno un altro colpo a parametro zero dopo gli arrivi di Emre Can, Rabiot e Ramsey. Attualmente i bianconeri hanno altri piani, ma resteranno alla finestra, pronti a fare la loro mossa.

Il giocatore, al quale è interessato anche l’Atletico Madrid, potrebbe invece privilegiare una pista fuori dall’Europa: secondo Sky il Matador potrebbe alla fine scegliere di andare a giocare negli Stati Uniti, all’Inter Miami.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 11:02