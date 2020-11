Mercato Juventus: accelerata per un big, battuto il Liverpool

La Juventus accelera per David Alaba. Secondo quanto riportano i media britannici e tedeschi, i bianconeri sono ora in pole position per il difensore in scadenza con il Bayern Monaco nel 2021.

Secondo le indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra, gli uomini di mercato bianconeri vogliono provare a piazzare il colpo a parametro zero il prossimo giugno, e sono in forte pressing sull’entourage del giocatore austriaco, che ha ormai rotto con i bavaresi. L’obiettivo della Vecchia Signora è anticipare altre illustre concorrenti al giocatore come Liverpool, Manchester City e Real Madrid.

Alaba, jolly difensivo che farebbe molto comodo ad Andrea Pirlo, soprattutto sulla fascia sinistra, potrebbe anche anticipare il suo arrivo a gennaio. Il giocatore ha le valigie pronte ma resta un grande ostacolo: la sua richiesta d’ingaggio che finora ha bloccato qualsiasi trattativa con il Bayern.

Secondo Tuttosport Alaba vuole guadagnare 15 milioni di euro a stagione: uno stipendio che lo farebbe diventare il secondo giocatore più pagato della rosa della Juventus dopo Cristiano Ronaldo.

I contatti con l’agente del giocatore Pini Zahavi sono continui e si sta cercando una soluzione. La Juventus è in ogni caso pienamente in corsa e al momento in vantaggio sulle rivali.

“Prima del coronavirus, ho ricevuto diverse offerte per il rinnovo, ma non sono andate per il verso giusto – aveva detto il giocatore in una recente intervista –. Poi mi è stato chiesto se volessi prendere parte a uno scambio. E’ stato come ricevere uno schiaffo in faccia. Negoziati falliti? L’ho scoperto al telegiornale. Il punto di vista dei tifosi, che sono estranei, lo capisco, ma io ho una prospettiva diversa sulla faccenda. Avrei preferito che le cose fossero rimaste all’interno del club. E posso assicurare che le cifre di cui si parla non sono vere. Sono deluso e ferito”.

OMNISPORT | 18-11-2020 11:49