Mercato Juventus, c'è il piano per avere Jorginho

La Juventus è concentrata sull’imminente ritorno in campo ma anche sul mercato. Tante le indiscrezioni che vedono la Vecchia Signora al centro di possibili trattative di grande interesse. L’obiettivo è migliorare ulteriormente la rosa.

In particolare, la sensazione è che la dirigenza bianconera voglia accontentare Maurizio Sarri. Nel mirino, Jorginho, pupillo del tecnico della Juventus e attualmente sotto contratto con il Chelsea (ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023).

Per convincere i Blues a cedere il forte centrocampista brasiliano naturalizzato italiano, la Juventus sarebbe pronta, secondo la Gazzetta dello Sport, a mettere sul piatto Federico Bernardeschi, giocatore di grande talento ma discontinuo nella sua avventura a Torino.

La Juventus starebbe puntando Jorginho per non rischiare di restare con un pugno di mosche in mano nel caso in cui Miralem Pjanic dovesse lasciare i bianconeri e accasarsi altrove (il Barcellona continua ad essere in pole position per il bosniaco).

Il pressing su Jorginho, classe 1991, sarebbe la conferma della volontà della Juventus di mettere il tecnico Maurizio Sarri nelle migliori condizioni possibili per dar vita al bel gioco tanto agognato da più parti all’interno del mondo bianconero.

Da capire le intenzioni del Chelsea che, ad oggi, considera il nazionale italiano un elemento fondamentale della propria rosa. Da non escludere che i Blues chiedano anche un conguaglio importante per lasciar partire Jorginho direzione Torino.

Oltre alla questione Jorginho, attenzione al “caso Pipita”. Gonzalo Higuain andrà a scadenza a giugno 2021 ma la sensazione è che la sua avventura in bianconero possa concludersi al termine della stagione in corso. Attenzione all’MLS.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 08:25