Mercato Juventus, Douglas Costa rivela il suo futuro

Douglas Costa è una delle frecce più pericolose a disposizione di Maurizio Sarri, ma tra gli infortuni e la concorrenza di Dybala e Higuain l’esterno offensivo brasiliano della Juventus ha giocato pochissimo negli ultimi mesi. Rientrato dall’infortunio a fine ottobre, nelle ultime 12 partite dei bianconeri in campionato è stato impiegato otto volte, ma mai dal primo minuto. Lo scarso impiego aveva scatenato le indiscrezioni su un possibile addio del giocatore, in direzione Bayern: ma è lo stesso verdeoro in un’intervista a Dazn a smentire con decisione qualsiasi addio.

“Penso che al momento difficilmente lascerei la Juve per un’altra squadra, qui è come una famiglia, ti senti accolto e libero. Quindi mi sono ambientato veramente bene. All’inizio è stato difficile, il calcio italiano è diverso, molto tattico”, sono le sue parole a Dazn.

I suoi obiettivi sono conquistare più spazio in squadra e vincere la Champions: “Sono talmente concentrato dall’imparare da Cristiano Ronaldo, abbiamo in squadra uno dei giocatori più forti al mondo, e se io sono al 100%, Dybala è al 100%, possiamo puntare a un livello molto alto”.

“L’ambizione del club è vincere la Champions League, è per questo che sono venuto a Torino, per vivere questa folle avventura di vincere la Champions. Noi ci stiamo provando, alzare quella Coppa mi darebbe la sensazione di aver raggiunto il traguardo”.

Douglas Costa è tornato sullo sputo a Di Francesco nella scorsa stagione: “L’episodio mi ha fatto stare male, perchè non sono quel tipo di persona. Ho avuto un black-out di 10-15 secondi in cui ho perso la testa. Ho imparato molto da quell’errore, mi ha fatto lavorare sulle mie reazioni. So di essere un modello per molti bambini, molti giovani vorrebbero essere come me, vorrebbero giocare nella Juventus, vivere quello che vivo io. Quell’episodio mi ha fatto riflettere su chi sono e cosa rappresento. Non lo rifarei mai più, mi ha insegnato molto”.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 10:54