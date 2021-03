Mercato Juventus, Dybala a un bivio: scambio stellare con il Barcellona

Torna a scaldarsi l’asse di mercato tra Juventus e Barcellona, dopo l’operazione dello scorso anno che aveva visto Miralem Pjanic accasarsi nei blaugrana (per ora con scarsi risultati) e il brasiliano Arthur vestire la maglia bianconera.

Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, l’idea sarebbe quella di uno scambio delle punte infelici: Paulo Dybala volerebbe in Catalogna, mentre Antoine Griezmann sbarcherebbe a Torino. Le basi sarebbero concrete, anche se l’attaccante francese ha uno stipendio da 18 milioni di euro a stagione, che la Vecchia Signora non può garantire in questo momento di crisi economica: ma la trattativa potrebbe essere in ogni caso intavolata nelle prossime settimane.

Griezmann è in rotta da tempo con il Barcellona, e a fine stagione in ogni caso lascerà il club catalano. La situazione di Dybala è nota: l’argentino è reduce da una stagione da dimenticare, ed è attualmente fermo per un infortunio al ginocchio che non gli dà tregua.

Secondo quanto trapela dalla Continassa, il giocatore ha clinicamente recuperato al 100% dal problema, ma sta frenando il suo rientro in campo perché ancora sente dolore: potrebbe rientrare dopo la sosta, forse per il derby contro il Torino. Resta da risolvere la situazione per il rinnovo contrattuale, per ora in stallo. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e se non arriverà a breve il rinnovo il suo addio estivo sarà scontato.

OMNISPORT | 17-03-2021 11:15