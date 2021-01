Mercato Juventus: ex Milan nel mirino, si pensa ad uno scambio

La Juventus sta valutando diverse alternative per rinforzare l‘attacco a disposizione di Andrea Pirlo: nelle ultime ore ha preso quota anche il nome dell’ex giocatore del Milan Krzysztof Piatek.

Secondo il Corriere di Torino, i dirigenti bianconeri hanno allacciato i contatti con l’Hertha Berlino per intavolare un possibile scambio di giocatori, che vedrebbe la punta polacca sbarcare sotto la Mole al posto di Federico Bernardeschi. L’esterno ex Fiorentina ha finora rifiutato un trasferimento all’estero, ma nelle prossime ore potrebbe esserci un’apertura che faciliterebbe l’affare.

Oltre alla nuovissima pista Piatek, la Juve ha sempre nel mirino Olivier Giroud e Gianluca Scamacca. L’attaccante classe 1999 del Genoa, in prestito dal Sassuolo, piace ma Pirlo preferirebbe un giocatore più esperto. Inoltre il prezzo fissato dai neroverdi resta intorno ai 22 milioni di euro.

L’attaccante del Chelsea avrebbe quella esperienza internazionale che manca al giovane Azzurro, ma la trattativa con i Blues è al momento in stallo perché i londinesi chiedono 5 milioni di euro per il giocatore in scadenza a giugno, una somma ritenuta troppo alta dalla Vecchia Signora. Inoltre Giroud vuole un accordo fino al 2022, al contrario di Fabio Paratici che ne vorrebbe offrire solo uno di sei mesi, per valutare poi il possibile rinnovo.

OMNISPORT | 19-01-2021 13:42