Mercato Juventus, i bianconeri piombano su Darwin Nunez: chi è

08-11-2021 12:28

La vittoria della Juventus contro la Fiorentina non ha nascosto uno dei problemi principali della squadra di Massimiliano Allegri, la difficoltà ad andare a segno con continuità. Contro i viola il primo tiro in porta è arrivato all’86’, e sono appena 8 le reti segnate dall’attacco (Dybala, Morata, Kean e Chiesa) nelle prime dodici partite di campionato.

Mercato Juventus: i bianconeri valutano l’alternativa a Vlahovic

E’ evidente che alla Juventus manca un bomber da doppia cifra, che colmi il gap di gol lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo. Dusan Vlahovic resta l’obiettivo numero uno, ma la resistenza della Fiorentina lascia poche speranze ai bianconeri, che comunque tenteranno un nuovo affondo a gennaio. Gli uomini di mercato della Vecchia Signora stanno però valutando alcune alternative, nel caso non vada in porto l’affare.

Le ultime indiscrezioni portano alla punta prolifica del Benfica Darwin Nunez: il giocatore, seguito da settimane dal club torinese e già accostato a Inter e Milan, è stato visionato da un collaboratore di Cherubini durante la partita di Champions League tra il Bayern Monaco e il Benfica in Germania: secondo la stampa portoghese la Juve potrebbe presto tentare un primo approccio con il club lusitano.

Mercato Juventus, chi è il nuovo obiettivo Darwin Nunez: caratteristiche e gol

Definito il “nuovo Cavani” dalla stampa specializzata, Darwin Nunez è un attaccante molto fisico, in grado di giocare non solo come punta centrale ma anche sugli esterni. E’ dotato di un buon senso del gol, e di una buona tecnica che gli permette di contribuire in maniera decisiva al gioco della squadra. Molto forte nel gioco aereo, l’uruguaiano è un classe 1999 cresciuto nel Penarol e portato nella Liga spagnola dall’Almeria nel 2019.

Nell’arco di una stagione il giocatore ha quintuplicato il prezzo del suo cartellino, e nel 2020 è stato acquistato dal Benfica per 25 milioni di euro. Quest’anno ha già segnato 5 reti in nove partite di campionato, mentre in Champions League è andato a segno tre volte in quattro apparizioni. Vanta già 6 presenze con la Nazionale maggiore portoghese, e due reti.

OMNISPORT