Mercato Juventus, il Barcellona riapre per uno scambio

La deludente prestazione offerta da Miralem Pjanic contro il Milan in Coppa Italia ha avvalorato l’idea che le caratteristiche del bosniaco non siano in linea con il calcio di Maurizio Sarri. La cessione dell’ex romanista, che piace parecchio al Barcellona, è quindi un’ipotesi concreta anche perché in casa Juventus è già stato individuato il sostituto nel brasiliano Arthur, a propria volta non al centro dei piani tecnici dei catalani.

In questo senso una buona notizia per i bianconeri arriva dalla Spagna. Secondo il quotidiano Sport i blaugrana potrebbero convincersi a mettere sul mercato Arthur, complici le scelte del tecnico Quique Setien, che ha tenuto in panchina il giocatore anche nella partita contro il Maiorca, la prima dopo la lunga interruzione della Liga.

L’ex Gremio è entrato solo a venti minuti dalla fine, segnale chiaro in merito allo scarso gradimento dell’allenatore e un segnale che potrebbe convincere Arthur a rivedere la propria posizione dopo che nelle scorse settimane il brasiliano, supportato dal proprio entourage, aveva detto no alla possibilità di trasferirsi alla Juventus, preferendo restare al Barcellona per provare a far cambiare idea a Setien.

Tuttavia la società ha la necessità di incassare almeno 70 milioni entro la fine di giugno e sembra poter spingere il giocatore a cambiare idea, accettando lo scambio con Pjanic: in casa Juventus il primo no di Arthur non ha lasciato il segno e lo staff dirigenziale bianconero è deciso a puntare sul brasiliano per il centrocampo della prossima stagione.

Scambio che non sarebbe alla pari, vista la differenza d’età e di valutazione (il Barcellona ha pagato Arthur ben 40 milioni solo nell’estate 2018), ma che alla fine farebbe contenti tutti: club, allenatori e giocatori, che verrebbero inseriti in contesti tecnici più adatti alle proprie caratteristiche.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 17:19